MIUI закончился. Xiaomi официально попрощалась

Xiaomi прощается с MIUI и приветствует HyperOSВ конце октября Xiaomi представила HyperOS, операционную систему, которая придет на смену давно устаревшей MIUI, что ознаменовало значительный сдвиг в стратегии компании в области программного обеспечения.
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