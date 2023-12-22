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MIUI закончился. Xiaomi официально попрощалась

MIUI закончился. Xiaomi официально попрощалась

Xiaomi прощается с MIUI и приветствует HyperOSВ конце октября Xiaomi представила HyperOS, операционную систему, которая придет на смену давно устаревшей MIUI, что ознаменовало значительный сдвиг в стратегии компании в области программного обеспечения.

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