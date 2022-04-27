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Без свиньи-копилки: как сделать так, чтобы всегда были деньги

Без свиньи-копилки: как сделать так, чтобы всегда были деньги

Признайтесь, знакомая картина: до зарплаты еще пара дней, а нужно скинуться коллеге на подарок ко дню рождения, в холодильнике – только банка соленых огурцов, да в придачу ко всему сумка, которую вы давно хотели, сейчас продается с хорошей скидкой.

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