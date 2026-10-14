От VG: первая линия легкорельсового транспорта Астаны (Tarlan Astana), запущенная в мае 2026 года после 15 лет реализации проекта, стала полноценной витриной китайских компетенций на пространстве колеи 1520.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым