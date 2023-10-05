"Среди нас одни предатели": в парке Харькова появились российские флаги

Харьковчане продемонстрировали свои настоящие политические взгляды в "Зелёном Гае".В соцсетях распространяется видео из парка "Зелёный Гай" в Харькове, которое взывало бурю эмоций у украинствующего сегмента соцсетей.
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