«Зенит» считает, что 5 млн евро за Карпукаса – приемлемое предложение. В клубе не понимают, почему «Локо» тормозит продажу хавбека (Анар Ибрагимов)

« Зенит » не понимает, почему « Локомотив » тормозит продажу полузащитника Артема Карпукаса . По информации Анара Ибрагимова, петербуржцы считают более чем приемлемым предложение в 5 миллионов евро за 24-летнего хавбека, у которого остался всего год контракта с московским клубом.