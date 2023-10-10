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Актёру Анатолию Белому напомнили, как он отправил детей в израильскую армию. Предав Россию

Актёру Анатолию Белому напомнили, как он отправил детей в израильскую армию. Предав Россию

Сбежавший из России актёр Анатолий Белый столкнулся с тем, против чего так рьяно боролся. Война в Израиле внесла свои коррективы, но, как оказалось, Белый готов напрочь потерять там своих детей, ведь "там лучше, чем в России".

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Комментарии
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Воробей
Молодец!
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