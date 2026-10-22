Этот пост посвящен маленьким вещам. Нет, не просто маленьким вещам, а маленьким вязаным вещам. Эти миниатюрные вязаные тыковки, хот-доги и совята не оставляют нам выбора, кроме как только восхищаться искусными руками, создавшими их.