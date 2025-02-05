Bloomberg: сотрудники Маска вскрыли секретную комнату USAID

Секретную комнату Агентства США по международному развитию (USAID) вскрыли после долгих препирательств со стороны организации сотрудники департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит бизнесмен Илон Маск.
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