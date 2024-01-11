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Экстренная посадка спасла пассажиров от неминуемой смерти: самолет, летевший из Сочи, оказался «корытом»

Экстренная посадка спасла пассажиров от неминуемой смерти: самолет, летевший из Сочи, оказался «корытом»

Согласно информации из источника, самолет, который сел в поле под Новосибирском, будет утилизирован. После проведения долгого анализа ситуации и нескольких экспертиз было принято решение не пытаться спасти воздушное судно.

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