Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ провели испытания новейшего роботизированного комплекса «Сталкер» в зоне СВО

Комплекс разминирования представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину весом около 30 тонн с установленным на ней байковым тралом, который позволяет проделывать сплошной проход в минных полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунт на глубину до 30 см.