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«Аль-Ахли» поборется с «МЮ» за Амрабата. Саудовцы уже подписали Фирмино, Мареза, Менди и Сен-Максимена

Саудовский клуб намерен приобрести хавбека «Фиорентины» вслед за Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Эдуара Менди и Аллана Сен-Максимена.

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