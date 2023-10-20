Прокуратура: в Новосибирске сел авиалайнер Boeing с одним работающим двигателем

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одним из двигателей, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии