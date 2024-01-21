Над Берлином взорвался небольшой астероид

Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на сегодня, 21 января. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на сотрудника Европейского космического агентства (EKA) Рихарда Мойсла, возглавляющего отдел защиты планеты от ударов астероидов.