Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Агент после промаха Головина в серии пенальти: «Это всегда лотерея. Он вышел активно, обострял и исполнял много стандартов»

Агент Александра Головина оценил игру хавбека «Монако» в матче с «Родезом» (2:2, 4:5 пен.). Игра состоялась в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх