Поздравляем Гагарина Алексея Степановича! С днем рожденья, папуля! МЫ желаем тебе всегда оставаться молодым, весёлым, мудрым, красивым, и вообще, самым лучшим.
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Поздравляем Гагарина Алексея Степановича! С днем рожденья, папуля! МЫ желаем тебе всегда оставаться молодым, весёлым, мудрым, красивым, и вообще, самым лучшим.