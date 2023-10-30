Член комиссии Общественной палаты обвинил в беспорядках в Дагестане телеграм-канал

МАХАЧКАЛА, 30 октября, ФедералПресс. Член комиссии Общественной палаты РФ Илья Ремесло требует генпрокурора наказать виновных в беспорядках в Дагестане, а именно – телеграм-канал «Утро Дагестан», которым владеет человек, внесенный в перечень экстремистов.