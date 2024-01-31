Против Украины: США и Германия настаивают на отсрочке принятия Киева в НАТО

Киев и некоторые из его самых ярых сторонников подталкивают альянс к тому, чтобы на предстоящем крупном саммите официально пригласить Украину стать членом блока, однако их усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны США и Германии, пишет Foreign Policy со ссылкой на осведомлённые источники.