Переговоры России и США по раздражителям в отношениях пройдут в конце следующей недели -- замглавы МИД РФ

Москва, 23 февраля /Синьхуа/ -- Переговоры России и США по раздражителям в двусторонних отношениях состоятся в конце следующей недели, сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.