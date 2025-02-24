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Китай

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Переговоры России и США по раздражителям в отношениях пройдут в конце следующей недели -- замглавы МИД РФ

Москва, 23 февраля /Синьхуа/ -- Переговоры России и США по раздражителям в двусторонних отношениях состоятся в конце следующей недели, сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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