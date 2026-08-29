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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» отдал Фолоруншо в аренду «Монце» за 0,5 млн евро с правом выкупа за 7 млн

« Наполи » отправил полузащитника  Майкла Фолоруншо в третью аренду подряд. 28-летний итальянский хавбек будет играть в этом сезоне за «Монцу», у которой есть опция выкупа.

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