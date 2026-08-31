Жителей Подмосковья предостерегли от новых схем обмана с цифровым рублем

В Подмосковье зафиксировали новую волну мошенничества, связанную с внедрением цифрового рубля. Злоумышленники активно эксплуатируют тему государственной финансовой инициативы для кражи сбережений граждан.
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