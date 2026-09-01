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Царьград

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Метеодепартамент Индии сообщил о рекордной жаре в августе 2026

Метеодепартамент Индии сообщил о рекордной жаре в августе 2026

Метеорологический департамент Индии сообщил, что август 2026 года стал самым жарким за 125 лет со средней температурой 28,01°C.

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