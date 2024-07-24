Le Point: Украина пытается сдержать влияние России в Африке

Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de Украина пытается сдержать влияние России в Африке путем открытия новых посольств в разных странах этого континента, сообщил журнал Le Point.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии