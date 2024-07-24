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Le Point: Украина пытается сдержать влияние России в Африке

Le Point: Украина пытается сдержать влияние России в Африке

Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de Украина пытается сдержать влияние России в Африке путем открытия новых посольств в разных странах этого континента, сообщил журнал Le Point.

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