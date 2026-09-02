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В Словакии медведи оккупировали деревню и держат в страхе её жителей

В Словакии медведи оккупировали деревню и держат в страхе её жителей

В словацкой деревне Странявы (Stráňavy) неподалёку от Жилины её жители оказались в «оккупации» бурых медведей, которые повадились хозяйничать на территории села буквально у домов.

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