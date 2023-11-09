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Преподаватель Краснодарского президентского кадетского училища: «Знание будущими офицерами иностранных языков поможет усилить оборонные возможности страны»

Преподаватель Краснодарского президентского кадетского училища: «Знание будущими офицерами иностранных языков поможет усилить оборонные возможности страны»

На деловой питч-сессии, которая состоялась в Курганинске Краснодарского края с 26 по 27 октября в рамках межрегиональной программы «VKOCMOC», среди участников было несколько преподавателей иностранного языка из Краснодарского президентского кадетского училища (КПКУ).

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