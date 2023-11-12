МЧС РФ приступило к эвакуации граждан РФ из Газы

МЧС, Минздрав и МИД РФ сообщают, что сегодня началась эвакуация российских граждан из сектора Газа. В эвакуации принимают участие специалисты МЧС, а также специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.
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