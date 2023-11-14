«Черная пятница»: Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Известный продюсер Константин Меладзе снизил цену на свою виллу в Крыму. Как уже сообщал «Новый День», двухуровневый бело-розовый дом (построен в 2010 году) площадью около 700 квадратных метров в коттеджном поселке «Вилла роз» недалеко от МДЦ «Артек» выставили на продажу 9 месяцев назад.