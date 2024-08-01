Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Реалистичное изображение девушки, сгенерированное Gen-3 / © Runway / EccentrismArt Обученная на огромном массиве видеозаписей и изображений Gen-3 способна, как и многие другие нейросети, создавать видеоролики на основе текстовых описаний.
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