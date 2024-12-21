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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»

Фигуристка получила 188,72 балла по итогам двух программ. – Эмоции также смешанные, но рада, что завершила турнир в положительном ключе.

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