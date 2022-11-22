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Кто был первой любовью Максима Аверина из «Склифосовского». В это сложно поверить

Кто был первой любовью Максима Аверина из «Склифосовского». В это сложно поверить

Актер Максим Аверин входит в список самых завидных женихов шоу-бизнеса. Он по-прежнему одинок и тщательно скрывает свою личную жизнь.

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