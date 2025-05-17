Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 105 подписчиков

Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне прямых переговоров России и Украины в Стамбуле нарастили интенсивность ударов по территории Луганской народной республики (ЛНР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх