Штаб Трампа: интервью Харрис телеканалу Fox News было катастрофой

Интервью кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, которое она дала ведущему Fox News Брету Байеру, было катастрофой и продемонстрировало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома.
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