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Глава Самарской области поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил с их профессиональным праздником

Глава Самарской области поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил с их профессиональным праздником

В понедельник, 12 августа, в России отмечается день военно-воздушных сил (ВВС). Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником.

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