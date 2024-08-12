Глава Самарской области поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил с их профессиональным праздником

В понедельник, 12 августа, в России отмечается день военно-воздушных сил (ВВС). Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником.
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