В Татарстане в воскресенье ожидается метель и сильный ветер

В Татарстане ночью и днем 5 января может ухудшится погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике ожидается метель с мокрым снегом, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.
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