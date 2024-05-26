В России разрабатывается закон о маркировке нейросетевого контента

Отличать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, можно только с помощью специального программного обеспеченияОтличать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, можно только с помощью специального программного обеспеченияЭто создаёт условия для мошенничества и манипуляций общественным мнением.