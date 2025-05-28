На Summer Game Fest 2025 ожидается более 60 компаний, что является рекордом...

На Summer Game Fest 2025 ожидается более 60 компаний, что является рекордомSummer Game Fest 2025 Джеффа Кили должен начаться чуть больше чем через неделю, и, как и каждый год, он и команда уже начинают хвастаться тем, что этот год станет самым крупным годом для летней презентации… источник.