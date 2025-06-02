Делегация России прибыла в Турцию на второй раунд переговоров с Украиной

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Бывший посол Франции в США, дипломат Жерар Аро в своей статье для издания Le Point выразил мнение, что центральным пунктом мирных переговоров, запланированных в Стамбуле, станет обсуждение будущего военного статуса Украины.
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