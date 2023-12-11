Анна Банщикова решила начать жизнь с нуля

На Первом стартует новый сезон сериала «Ищейка». Кадр из сериала "Ищейка -7" Предоставлено Первым каналомКардинальные перемены – новое место работы, новый город, новая любовь – ждут героиню сериала «Ищейка» Александру Кушнир в седьмом сезоне этой детективной истории (его показ начинается сегодня на Первом канале).