В Петербурге вручили государственные награды врачам и учёным

Беглов поблагодарил награждённых за служение России и Петербургу. Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды и поощрения представителям науки, высшей школы, культуры, транспорта, оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения.
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