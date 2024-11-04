Страна и люди
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Страна и люди

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По меньшей мере 10 палестинцев погибли при обстреле сектора Газа

По меньшей мере 10 палестинцев погибли при обстреле сектора Газа

В секторе Газа не менее десяти человек погибли из-за атак израильской армии. По информации катарского телеканала Al Jazeera, один палестинец погиб при ударе беспилотника, другие девять - при обстреле автоколонны.

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