Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Мне, девочке из нищей семьи из маленького города…»: Юлия Пересильд — хейтерам

«Мне, девочке из нищей семьи из маленького города…»: Юлия Пересильд — хейтерам

Много шума наделало поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино (МШК) на курс Дарьи Мороз. Общественность посчитала, что девушке помог блат, ведь у нее звездные родители — актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии