Много шума наделало поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино (МШК) на курс Дарьи Мороз. Общественность посчитала, что девушке помог блат, ведь у нее звездные родители — актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.
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