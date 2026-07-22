Много шума наделало поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино (МШК) на курс Дарьи Мороз. Общественность посчитала, что девушке помог блат, ведь у нее звездные родители — актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.