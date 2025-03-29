Ушедшая от Тимура Иванова супруга требует вернуть арестованные машины

Светлана Захарова, бывшая супруга Тимура Иванова, занимавшего пост заместителя министра обороны Российской Федерации, хотела попробовать вернуть транспортные средства, на которые был наложен арест по решению суда.
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