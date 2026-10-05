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Дебринкет рассчитывает на контракт с зарплатой 12-14 млн долларов в год. У форварда в конце сезона истекает договор с «Детройтом»

Нападающий « Детройта » Алекс Дебринкет рассчитывает на зарплату в диапазоне от 12 до 14 миллионов долларов в год по новому контракту.

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