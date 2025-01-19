В Сербии заявили о попытках Запада совершить «цветную революцию»

Вучич: Запад пытается совершить «цветную революцию» в Сербии Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Happy заявил, что Запад причастен к попыткам дестабилизировать ситуацию в Сербии с использованием студенческих протестов.
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