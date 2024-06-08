"ХОТЬ УСЕЙТЕ ИМИ ДНО": ЛЁТЧИК РАССКАЗАЛ О СКОРОМ ПРИКАЗЕ ПО НАТОВСКИМ БЕСПИЛОТНИКАМ

Виктор Шилин Только черноморские чайки, больше ничего в небе быть не должно.

ТАМАРА СНЕЖКО это вовсе не вежливость, а нежелание конфликтовать с государством, где хранятся миллионы, недвижимость, дети, внуки, жены. Предательство по отношению к нашей многострадальной России.... Пусть ВОЗМЕЗДИЕ их покарает.