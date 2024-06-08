Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Обвинения полиции беспочвенны. Дело в том, что начальство спускает инструкции и требует относиться к людям по-разному...Складывается впеч...
  • алекс кузь
    У полиции сложный перегруженный подзаконными актами регламент. Нужна реформа мвд.Складывается впеч...
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    Как всегда, все заболтают, потерпевших и диаспора и полиция запугают и все будет продолжаться и далее. Нет ну почему ...Складывается впеч...

"ХОТЬ УСЕЙТЕ ИМИ ДНО": ЛЁТЧИК РАССКАЗАЛ О СКОРОМ ПРИКАЗЕ ПО НАТОВСКИМ БЕСПИЛОТНИКАМ

"ХОТЬ УСЕЙТЕ ИМИ ДНО": ЛЁТЧИК РАССКАЗАЛ О СКОРОМ ПРИКАЗЕ ПО НАТОВСКИМ БЕСПИЛОТНИКАМ

  Бывший военный лётчик, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал о возможном скором приказе по натовским беспилотникам, который военные ждут уже очень давно.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Только черноморские чайки, больше ничего в небе быть не должно.
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11 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
это вовсе не вежливость, а нежелание конфликтовать с государством, где хранятся миллионы, недвижимость, дети, внуки, жены. Предательство по отношению к нашей многострадальной России.... Пусть ВОЗМЕЗДИЕ их покарает.
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9 час.
BV
Boris Voronin
ВСЕ разведывательные воздушные, морские и космические аппараты - ЗАКОННАЯ цель ВС РФ!!! Сбивать и топить ГАДОВ!!!
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3 час.

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