Откровения от Олега

Надежда

Эта шкура продажная, якобы, "продала" свой банк, но название оставила. А когда руководители банка увидели, что народ не хочет иметь дело с иудой, решили схитрить и сократили фамилию до одной буквы! Но все равно народ не клюнет на эти потуги привлечь к себе бОльшее количество клиентов в банк ИУДЫ, продавшего Родину за то, что ему разрешили проживать в "цветущем саду ЖОзеПЫ борделя!(