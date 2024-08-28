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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Откровения от Олега

Откровения от Олега

Олежка-то, Олежка Тиньков, слышали, какую базу выдал по поводу Дурова? Варвары, говорит, вы все. А мы, говорит Олежка - цивилизованный мир.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
За  что  же,боясь  греха, Петушка  хвалит  Кукуха?  За  то, что хвалит  он Петушку. Позволил  чуток  перефразировать  И.А. Крылова.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Наконец-то  читаю  слова  людей  России, а не  жополизов  богачей, стонущих  о  &quot;несчастном&quot;  Дурове. И мне нравятся  мнения.
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6 час.
Надежда
Эта шкура продажная, якобы, &quot;продала&quot; свой банк, но название оставила. А когда руководители банка увидели, что народ не хочет иметь дело с иудой, решили схитрить и сократили фамилию до одной буквы! Но все равно народ не клюнет на эти потуги привлечь к себе бОльшее количество клиентов в банк ИУДЫ, продавшего Родину за то, что ему разрешили проживать в &quot;цветущем саду ЖОзеПЫ борделя!(
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6 час.

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