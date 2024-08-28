Олежка-то, Олежка Тиньков, слышали, какую базу выдал по поводу Дурова? Варвары, говорит, вы все. А мы, говорит Олежка - цивилизованный мир.
Откровения от Олега
Комментарии
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Владимир Алтайцев
За что же,боясь греха, Петушка хвалит Кукуха? За то, что хвалит он Петушку. Позволил чуток перефразировать И.А. Крылова.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Наконец-то читаю слова людей России, а не жополизов богачей, стонущих о "несчастном" Дурове. И мне нравятся мнения.
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6 час.
Надежда
Эта шкура продажная, якобы, "продала" свой банк, но название оставила. А когда руководители банка увидели, что народ не хочет иметь дело с иудой, решили схитрить и сократили фамилию до одной буквы! Но все равно народ не клюнет на эти потуги привлечь к себе бОльшее количество клиентов в банк ИУДЫ, продавшего Родину за то, что ему разрешили проживать в "цветущем саду ЖОзеПЫ борделя!(
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6 час.
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