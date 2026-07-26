Западные элиты предали собственных граждан. Патриоты теперь стали врагами

Балу - А в России не к тому же дело идет?... Или мало было среди чурбанья террористов и преступников выловлено?...

mario fribus Да, это так, но! Кто побудил и побуждает ЭТИ НАРОДЫ К МИГРАЦИИ - ЕВРЕИ. А "ЗАМОРСКИЕ УБИЙЦЫ" эта те кто вторгся в Венесуэлу и Иран, и вынуждают их к миграции.. Это Я ввм как христианин. Естественно, что у иудеев другое мнение, Но просмотрите творчество Иосифа Томион, и поймёте куда колонию