Цена предательства властей неуклонно повышается. США и Великобритания все чаще подвергаются нападкам изнутри.
Западные элиты предали собственных граждан. Патриоты теперь стали врагами
Комментарии
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Балу -
А в России не к тому же дело идет?... Или мало было среди чурбанья террористов и преступников выловлено?...
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1 м.
mario fribus
Да, это так, но! Кто побудил и побуждает ЭТИ НАРОДЫ К МИГРАЦИИ - ЕВРЕИ. А "ЗАМОРСКИЕ УБИЙЦЫ" эта те кто вторгся в Венесуэлу и Иран, и вынуждают их к миграции.. Это Я ввм как христианин. Естественно, что у иудеев другое мнение, Но просмотрите творчество Иосифа Томион, и поймёте куда колонию
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1 м.
Сергей Михайлов
ТоварИщи просто заиграли ь и попросту забыли, что бумеранг всегда возвращается... Профинансировав создание большевистской партии, ради развала России, а потом по шаблону эксплуатируя эту идею они и сами заболели этой болезнью .... Тут даже деньги не помогут ни у нас в России ни у англосаксов ... Тут нужен только опыт Китая, на что англосаксы пойти боятся, да я думаю, что и в России этого боятся, так как власть заполонена адептами большевизма.
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1 м.
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