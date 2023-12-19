Начальник ростовской полиции Сергей Шпак покинул свой пост

Кто займёт его место?Руководитель управления полиции Ростова-на-Дону Сергей Шпак покинул свой пост в связи с переходом на новую должность – теперь он руководитель управления организации охраны общественного порядка управления МВД России по Ростовской области.
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