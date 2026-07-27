Юрист Кубасова: контроль за доходами мигрантов ударит по «серой» занятости

Право трудовых мигрантов на работу в России с 2027 года свяжут с уровнем доходов и уплатой налогов: поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» подписал президент Владимир Путин.
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