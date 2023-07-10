Спасая мать и жену русский парень попросил о помощи. Поговорить с приезжими приехали порядка ста русских мужчин

ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаПодписатьсяСпасая мать и жену русский парень попросил о помощи. Поговорить с приезжими приехали порядка ста русских мужчинВсем здравствуйте, друзья. Довольно неприятная история со счастливым концом произошла вчера в Санкт-Петербурге.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииRichard B Riddickhttps://vk.com/video-220091636_456239070Видео от Русская община. СаратовVKОтветить14 час.Richard B Riddickhttps://vk.com/video-220091636_456239051Видео от Русская община. СаратовVKОтветить13 час.
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