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Спасая мать и жену русский парень попросил о помощи. Поговорить с приезжими приехали порядка ста русских мужчин

Спасая мать и жену русский парень попросил о помощи. Поговорить с приезжими приехали порядка ста русских мужчин

Всем здравствуйте, друзья. Довольно неприятная история со счастливым концом произошла вчера в Санкт-Петербурге.

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Richard B Riddick
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14 час.
Richard B Riddick
https://vk.com/video-220091636_456239051
Видео от Русская община. Саратов
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13 час.

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