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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко сделал 2 передачи в предсезонном матче с «Детройтом», став 2-й звездой

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко сделал две голевые передачи в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3).

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