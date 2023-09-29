Мирошниченко сделал 2 передачи в предсезонном матче с «Детройтом», став 2-й звездой

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко сделал две голевые передачи в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тим, Баррере и Карбаллес-Баэна в Астане провели фотосессию с животными из приюта
- 100 тысяч Fan ID оформили в Нижнем Новгороде. «Пари НН» подарил обладателю юбилейной карты поездку на матч с «Локо» в Москву
- «Зенит» проиграл «Локо», «Атлетико» прихлопнул «Реал», ничья в дерби Северного Лондона, кризис «Челси», «Ред Булл» взял Кубок конструкторов, украинские фигуристы не поздравили грузинскую пару и другие новости
Свежие комментарии